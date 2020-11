"Reconocemos el error, pero es inevitable el contacto": Luis Suárez

El delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, reconoció que fue "un error" la foto con los compañeros de la Selección de Uruguay, después de brote de coronavirus afectando a varios jugadores, aunque explicó que "el contacto es inevitable" y que el contagio no se debió a ese momento de la foto ya que fue "un segundo".

"Reconocemos el error del momento de la foto. No es hora de excusas, pero entre tantos es inevitable el contacto", dijo en declaraciones al programa Punto Penal de Montevideo. El brote en la selección llevó incluso a las autoridades del país a plantear una multa a la federación uruguaya.

El ariete del Atlético de Madrid no pudo ser de la partida este sábado ante el Barça, después de ese positivo en las eliminatorias con su selección por el Mundial de Catar 2022. "El contagio no vino por la foto, eso está claro. Tuvimos la mala suerte de tener un contagiado desde Colombia", afirmó.

"Reconocer y pedir perdón en el sentido de la foto, pero el contagio no viene por la foto. La foto es el sábado al aire libre, no estábamos así junto, es la foto un segundo. No todos estaban tomando mate. Es un tema menor. Hay mucha gente que nos está criticando, reconocemos el error del momento de la foto", dijo.

Por otro lado, Suárez explicó que el confinamiento es duro. "Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil. Como padre lo estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado", finalizó.