Lewis Hamilton revela los problemas físicos que le dejó el Covid-19

Lewis Hamilton, quien conquistó su séptimo título mundial en la Fórmula 1 este 2020, reveló los problemas físicos que le dejó el Covid-19, virus que le dio al término de la temporada, por lo que se perdió el Gran Premio de Sakhir, el cual conquistó el mexicano Sergio Checo Pérez.

Fue a través de redes sociales, que el británico compartió con sus millones de seguidores cómo ha sufrido tras superar el coronavirus, señalando que bajó cuatro kilos y perdió mucho músculo; sin embargo, está con la mejor actitud de recuperarlo.

“He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando tuve la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo”, dijo Hami en Instagram.

El piloto de 35 años de edad confesó que por todo su padecimiento por el Covid-19, vivió una de las peores semanas de su vida, aunque por fortuna, su recuperación no demoró, pues pudo estar disponible para el Gran Premio de Abu Dabi, carrera que concluyó con la temporada 2020.

Lewis Hamilton se encuentra de vacaciones, tras finalizar una gran campaña dentro del deporte motor. El británico sigue sin renovar con Mercedes, escudería que espera pronto cerrar negociación con su piloto estrella, pues es el único equipo dentro de la Fórmula 1 que falta por confirmar a sus dos pilotos para el año entrante.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: