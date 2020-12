Raúl Jiménez muestra cicatriz tras ser operado por fractura de cráneo

El delantero mexicano Raúl Jiménez, realizó un Instagram Live para platicar con sus miles de seguidores, luego de la operación a la que fue sometido tras sufrir una fractura de cráneo, la cual se dio durante el partido entre el Wolverhampton y el Arsenal el pasado 29 de noviembre, luego del fuerte choque de cabeza que tuvo con el brasileño David Luiz.

El atacante azteca se mostró positivo frente a las cámaras; incluso, se le vio con buen estado de ánimo. Jiménez agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido durante este tiempo complicado.

“Estamos dándole para adelante, siempre positivos. Por algo pasan las cosas y vienen cosas aún mejores. Tengo mucho apoyo en casa, en México, en muchas partes del mundo la gente me está apoyando, están pendientes de lo que ha pasado y lo agradezco infinitamente", dijo junto a su pareja Daniela Basso y su pequeña hija.

Instantes después, Raúl Jiménez mostró la cicatriz que la operación le dejó en la cabeza, bromeando con su nuevo look, pues tuvo que raparse. "Me tuve que cortar así el pelo, porque cuando me hicieron la operación me raparon. Ya me creció el cabello en estos diez días".

Foto tomada: Instagram

El canterano del América aún no tiene fecha para su regreso, pero está convencido que esta situación por la que atravesó, lo hará más fuerte como persona y futbolista.

Finalmente, Jiménez deseó una Feliz Navidad a las más de 13 mil personas que se conectaron al Instagram Live, pidiendo que pese a estar con su familia en estas fechas, tomen las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19.

