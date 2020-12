Yareli Salazar busca hacer historia en su debut en Tokio 2021

El año atípico ha golpeado a todo el mundo del deporte, pero eso no impide que haya atletas que no pierdan las esperanzas de traer gloria en los siguientes Juegos Olímpicos.

Es el caso de Yareli Salazar, quien superó las cirugías de hombro y apéndice, la pérdida de su abuelo por el Covid-19 y las problemáticas propias de la pandemia, pero cerró el 2020 con tres medallas de oro en el Torneo Internacional de Pista, de Cali, Colombia.

“Voy a entrenarme como si fuera la última competencia de mi vida, daré todo de mi para tener un buen resultado por mi familia, mi país y mi abuelo que está en el cielo, voy a terminar vomitando pero tendré un buen resultado”, aseguró la ciclista en conferencia con los medios.

Yareli consideró que los Juegos Olímpicos que fue algo favorable que se postergaron los Juegos Olímpicos, ya que logró recuperarse de su lesión.

“Para todos fue muy bueno que los atrasaran por lo que está pasando en el mundo, en especial para mí porque estaba lesionada del hombro, pero lo bueno de todo es que tengo un año más para ir más fuerte a estos Juegos Olímpicos. Es un orgullo porque ser la primer mujer en clasificar en esta prueba, obviamente me pone nerviosa pero estoy muy feliz y orgullosa, siento que nos va a ir bien el próximo año”, señaló.

La ciclista de pista se vislumbra con un futuro positivo en Tokio, donde se preparará en busca del objetivo de una presea.

“Tengo 24 años, van a ser mis primeros Juegos Olímpicos, espero aprender lo máximo que se pueda tanto de las competidoras como de lo que se viva, voy a entrenarme como si fuera la última competencia de mi vida, voy a darlo todo de mi para obtener un buen resultado para mi país, mi familia y mi abuelo que está en el cielo, quiero que todos sepan que voy a terminar vomitando pero voy a tener un buen resultado”, indicó Salazar.

La atleta mexicana sentenció que a pesar de que no haya vacunas, hay un protocolo real para afrontar la competición.

“No he platicado sobre la vacuna, seguramente ellos harán lo mejor que sea para nosotros y esperemos respuesta. No tenemos preocupaciones porque desde el campeonato nacional, la Federación hizo un protocolo muy bueno, estaba muy bien el protocolo en el velódromo, después en la competencia de Colombia fue el mismo, ya estábamos entrenados y me imagino que seguirá así”, dijo.

Yareli Salazar ha sido medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Veracruz, en 2014, en donde también consiguió la presea de plata.

En 2015 fue medallista de bronce en Juegos Panamericanos. Ha sido múltiple medallista en distintos campeonatos panamericanos y en el encuentro internacional de pistas belgas, en 2018.

