¿Por qué Gennaro Gattuso usa un parche en el ojo derecho?

Gennaro Gattuso, director técnico del mexicano Hirving Lozano en el Napoli, ha dado de qué hablar tras el último encuentro que su equipo sostuvo frente al Torino, el cual quedó empatado a un gol.

Aunque esta ocasión, el estratega italiano está lejos de la polémica, pues habló ante los medios de comunicación sobre la enfermedad que padece en el ojo derecho, razón por la que debe llevar un parche. Además, Gattuso mostró su lado más humano, al emitir un mensaje para todas aquellas personas que sufren con algún aspecto físico.

"Quiero decirles algo a todos los que no se ven guapos frente al espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No se preocupen, debemos mirar siempre hacia adelante, porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes", mencionó.

Foto tomada: Getty Images.

Y es que Gennaro Gattuso sufre de Miastenia Ocular, enfermedad con la que ha luchado por más de 10 años, aunque a su consideración, esta ocasión ha sido la vez que más fuerte le ha pegado. "Todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo".

"No me gusta vivir momento así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo", añadió.

¿QUÉ ES LA MIASTENIA OCULAR?

De acuerdo a portales especializados, la miastenia ocular debilita los músculos oculares, provocando una visión doble o párpados caídos. Regularmente, el 50 por ciento de gente que lo padece, es una situación grave.

