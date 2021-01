Andrés Lillini explota contra detractores: 'Al que no le guste Pumas que vea otra cosa'

A pesar de la buena actuación en el torneo anterior en donde los universitarios llegaron a la final de la Liga MX, Andrés Lillini volvió a arremeter contra sus detractores, quienes le han augurado un mal torneo.

En conferencia de prensa tras su debut en el Guardianes 2021, Lillini recordó sus buenas actuaciones en la campaña anterior y que son un equipo al que todos le quieren ganar.

“Tenemos una idea, guste o no, al que no le guste puede ver otra cosa y al que le guste nos va a seguir y va a seguir esto que estamos haciendo. Lo tenemos que sostener, viene la parte más difícil, somos el equipo al que todos nos quieren ganar, entonces no nos vamos a detener ante ninguna circunstancia y, te vuelvo repetir, los factores que se buscan siempre de que tenemos que demostrar o que no creen en nosotros, la verdad no tengo ningún problema”, añadió.

También señaló que Pumas trabaja para ellos y no para demostrarle nada a nadie.

“No, trabajamos para los que quieren que nos vaya bien, digo siempre lo mismo, a lo mejor soy un poco reiterativo, pero no creo que tengamos que demostrarle nada al verdadero aficionado, a la verdadera gente que sabe y sigue el futbol, que tiene una opinión de futbol, no creo que le tengamos que demostrar nada, siempre están los contras y gracias que existen porque también gracias a ellos nos hacemos fuertes en muchas situaciones, pero no me detengo en eso, tratamos de mejorar, somos los subcampeones del futbol mexicano, tenemos que demostrar este semestre por qué hicimos lo que hicimos eso semestre pasado, el futbol es así, rápidamente se le da vuelta la página si eres ganador o perdedor y lo vamos a defender”, declaró en conferencia de prensa.

En otros temas, aplaudió la actitud de sus jugadores frente a Xolos, en donde utilizó a ocho jugadores mexicanos en la alineación titular.

"Así va a ser, hoy iniciamos con ocho mexicanos en la cancha y es un orgullo para mí, vamos a defender una idea y necesitamos que se consoliden García, Gutiérrez y otros, no es fácil en un lugar donde la presión deportiva es grande, hoy debutó Ángel pero no estoy en la cabeza llenarme de debuts, sino de consolidaciones", explicó.

