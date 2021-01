El EZLN anuncia una gira por Europa durante 2021

El movimiento político mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha anunciado una gira por diferentes países europeos que iniciará en 2021, y que tiene previsión continúe por los otros continentes, tan solo unos días después de la polémica con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por el proyecto del Tren Maya.

A través de un comunicado, ha explicado que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, una delegación conformada por en Consejo Nacional Indígena (CNI), el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala y el EZLN viajará al continente europeo.

Este viaje se dará con la intención de "realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida".

Según el texto, a lo largo de los últimos meses el movimiento ha establecido contacto con diversos movimientos y asociaciones de España, Alemania, Grecia, Noruega, Portugal, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, entre otros.

El documento emitido, firmado por el comandante Pablo Contreras y el subcomandante Moisés, y ha sido publicado solo dos días después de que el EZLN divulgara un comunicado en el que se declaraba dispuesto a "defender la tierra y la madre naturaleza, hasta morir si es preciso", para oponerse al plan que plantea ampliar la red ferroviaria por la península de Yucatán con el objetivo de unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de cinco estados.

Algo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado una amenaza con "mucha propaganda y mucha carga ideológica", tras asegurar que el Gobierno no le va a quitar la tierra a nadie.

Este mensaje del EZLN coincidió con el aniversario del movimiento contestatario en Chiapas, uno de los estados incluidos en el proyecto. Para el grupo, "sólo un inconsciente" puede obviar "todas las desgracias" que esos planes traen "para la gente y la naturaleza".

En el comunicado emitido este primero de enero, el EZLN ha destacado que "solo nos unen muy pocas cosas", en referencia a otros movimientos sociales y políticos, como con los que planea reunirse en esta gira, y es "el que hacemos nuestros los dolores de la tierra, la violencia contra las mujeres, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción de la naturaleza", entre otros.

Ante esto, los une "el compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno–, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos".

