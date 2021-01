Restauranteros buscan provocar y politizar, señala Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que algunos integrantes de la industria restaurantera buscan provocar a su administración.

Lo anterior ante el amago que realizaron para abrir sus puertas a los comensales este 11 de enero a pesar de las limitaciones por el semáforo rojo.

“El objetivo no es llegar a una confrontación ni mucho menos. Esperamos que la gran mayoría de los trabajadores y dueños de restaurantes cumplan con las medidas sanitarias que se requieren, y de todas maneras va a haber una revisión por parte del Invea, pero no vamos a buscar ninguna confrontación ni mucho menos porque también es lo que algunos de ellos están buscando y eso pues no va a haber”, destacó.

Asimismo, en conferencia de prensa, precisó que también algunos restauranteros quieren politizar las limitaciones impuestas, las cuales, recordó, son por un tema sanitario.

“Algunos se han acercado, otros no sean acercado… hay quien quiere politizar este tema. De mi parte no va a ser así, no voy a entrar a este tema. Me parece que los restauranteros son un sector que, en efecto, son de los que más han sido afectados por la pandemia como otros, pero en particular este sector y por eso los apoyos económicos que estamos dando”, indicó.

Y añadió: “No voy a entrar yo a un tema de politización, ellos sí lo quieren utilizar; nosotros no vamos a caer en esa provocación, y más bien pues lo que tiene que hacer elgGobierno, que es orientar a las medidas sanitarias, la normatividad y, en su caso, la sanción correspondiente que tenga que ponerse si es que no se cumple”.

El pasado viernes pasado, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), los Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) y la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) lamentaron la falta de sensibilidad de la jefa de Gobierno y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ante el llamado para que el sector sea considerado actividad esencial.

De igual forma, lanzaron la campaña: o abrimos o morimos.

