Se comprometen gobernadores de Morena a no interferir en las elecciones

Gobernadores de Morena y del Partido Encuentro Social (PES) se sumaron al llamado 'Acuerdo Nacional por la Democracia' que impulsa el presidente Andrés Manuel López obrador para que los gobernadores no interfieran en las próximas elecciones.

Al leer un posicionamiento conjunto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los seis gobernadores y ella actuarán para que queden en el “obscuro pasado” los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales.

“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”, señaló.

Asimismo, precisaron que “sin titubeo alguno y con plena convicción” asumen con entusiasmo y respeto su efectiva ejecución de este acuerdo y buscarán que todos los presidentes municipales y alcaldes se sumen a él.

“Hoy, como gobiernos de las entidades que representamos, actuaremos con toda responsabilidad para garantizar, al lado de nuestro pueblo, elecciones limpias que hagan valer el Artículo 39 de la Constitución: 'La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste'”, leyó Sheinbaum.

A este acuerdo se sumaron, además de la jefa de gobierno, los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa; Veracruz, Cuitláhuac García; Baja California, Jaime Bonilla; Chiapas, Rutilio Escandón; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; y de Tabasco, Adán Augusto López.