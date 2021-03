Carlos Joaquín no cumple con sus promesas; alistan protestas en su contra

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, no ha cumplido con sus compromisos con la ciudadanía, por lo que integrantes del Movimiento Antorchista de aquella entidad anunciaron una mega marcha.

Representantes antorchistas acudieron al Palacio de Gobierno para obtener una respuesta del mandatario a sus peticiones, pero no obtuvieron respuesta y sólo fueron recibidos por un funcionario menor.

Por lo anterior, dieron un plazo de 15 días para que Carlos Joaquín atienda sus demandas en ebenficio de más de 35 mil familias, de los contrario se movilizarán por todos el estado “pues ya basta que se sigan burlando de nosotros”.

“Nosotros venimos a recordarles que hay un compromiso de parte del gobernador del estado, de resolver las demandas, por lo menos cinco fundamentales que se comprometió a mediados de 2019”, dijo el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Daniel Osorio.

En ese entonces –agregó-, el gobernador adquirió el compromiso de resolver favorablemente lo del comodato del Albergue Estudiantil 'Felipe Carrillo Puerto', la entrega de maíz mejorado para las familias y consumo de al menos 35 mil familias campesinas, así como la contratación de maestros para las escuelas de las colonias Fraternidad Antorchistas y Mártires Antorchistas.

“Hoy estamos a dos años de ese compromiso y no hay solución. Hoy que nos atendió Paniagua Lara lo único que nos ofreció es que serán resueltas las demandas, pero eso no los han dicho muchas veces y hasta hoy no cumplen”, lamentó el dirigente en Quintana Roo.

Recordó que los antorchistas tienen derechos, obligaciones y necesidades; mientras que el gobierno del estado está obligado, en la medida de sus posibilidades, a solucionarlas.

El mandatario no ha cumplido con sus compromisos. / Foto: @CarlosJoaquín

“Dejamos patente hoy que no crean que hemos venido a perder el tiempo, venimos a reiterar que el gobierno del estado debe cumplir y que si no hay solución muy pronto nos veremos obligados a salir a las calles a manifestarnos; y no lo haremos porque queramos o porque nos guste, lo hacemos por necesidad”, aclaró el dirigente.

Convocó a los antorchista a prepararse para una marcha por las principales calles de la ciudad de Chetumal de no haber respuesta favorable.

“Avisen a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes que estén preparados para manifestarnos y exigir al gobernador que cumpla”, concluyó Osorio García.

