Ser mujer en Sonora es sinónimo de riesgo y muerte, señalan activistas

“Ser mujer en Sonora es sinónimo de riesgo y muerte”, afirmaron colectivas feministas al pegar fotografías de víctimas de feminicidio y pintar de rojo el Palacio de Gobierno en aquella entidad que es gobernada por una mujer.

“Estamos aquí porque es urgente poner un alto a los feminicidios y a la violencia patriarcal que vivimos todos los días en este estado y en este país. Nos queda claro que ser mujer en Sonora es sinónimo de riesgo y muerte y nos parece absurdo que, aún con todo esto, no se decrete la Alerta de Violencia de Género, ¡la exigimos ya!”, leyeron en un posicionamiento.

Proyecto Puente reportó que la mañana de este 8 de marzo, las agrupaciones llegaron a la sede del Ejecutivo estatal, que permaneció con la puerta cerrada y, al terminar de leer sus demandas, arrojaron pintura roja a las paredes, bañando también los rostros impresos de mujeres que han sido asesinadas en Sonora y para quienes exigieron justicia.

Sostuvieron que salir a manifestarse en medio de una pandemia resultó necesario, pues la exigencia de derechos es un asunto urgente.

“Llamamos a las autoridades y al gobierno a que cumplan su deber de atender integralmente a las mujeres. su deber de no revictimizar y de dar servicios competentes que sí aporten y protejan a las miles de mujeres que lo necesitan, en vez de gastar sus recursos y energía protegiendo inmuebles y paredes, hostigando a activistas y defensoras y obstaculizando nuestro trabajo”, señalaron en el pronunciamiento.

Recordaron que esta fecha no es para celebrar la condición de ser mujer, sino motivo de reunión de asociaciones civiles, colectivas y mujeres feministas para exigir la garantía del pleno ejercicio de todos sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, así como la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo y la liberación de las mujeres presas de abortar.

“Exigimos también que se protejan las infancias, pues las niñas y adolescentes comparten los mismos derechos y queremos una vida digna para todas ellas. ¡las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!”, agregaron las manifestantes.

Durante 2020 se reportaron 31 feminicidio en Sonora, y en enero de 2021 ya suman cuatro, de acuerdo a lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Con información de Proyecto Puente

