Fallan sólo 101 altavoces durante el Simulacro Nacional; es la cifra más alta de funcionamiento, destaca CDMX

El gobierno de la Ciudad de México informó que durante el Simulacro Nacional de este 19 de septiembre no funcionaron 101 altavoces.

La capital del país cuenta con 12 mil 826 altavoces, de los cuales 12 mil 725 emitieron el mensaje de simulacro (99.3%) y el resto no se escucharon.

Esta cantidad de altavoces que fallaron es menor a los 175 postes que no sonaron durante el sismo del pasado 7 de septiembre.

Al respecto, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa, precisó que esta es la cifra más alta del correcto funcionamiento de altavoces durante un simulacro o sismo en la capital del país.

De igual forma, precisó que 6.8 millones de capitalinos se sumaron a este ejercicio de protección ciudadana y 10 mil 708 inmuebles; por lo que este ejercicio fue catalogado como un éxito por las autoridades.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) envió un mensaje de un sismo hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Acatlán, Puebla.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que se decidió cambiar el sonido de la alerta sísmica para evitar crisis nerviosas.

Minutos antes de que iniciara el ejercicio, la administración local informó que el sonido que emitirían los altavoces sería el siguiente: “esto es un simulacro del sistema de alertamiento de la Ciudad de México”.

Sin embargo, los altavoces de edificios particulares; escuelas y centros comerciales, sí se escucharon como si fuera la alerta sísmica, debido a que en estos lugares el sonido no se puede cambiar.

A pesar de estos dos sonidos, las autoridades capitalinas no demeritaron el éxito de este ejercicio.

“La percepción de nosotros es que no (no demeritan el éxito del Simulacro Nacional los dos sonidos), ya comentó la jefa de gobierno las razones para hacer el cambio. Nos parece que a fin de cuentas lo que el simulacro tiene que identificar o afinar es la reacción del gobierno y la ciudadanía frente a un movimiento y me parece que el cambio de sonido no tuvo nada que ver en ese sentido”, comentó Juan Manuel García, coordinador del C5.