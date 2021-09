Canelo sobre estar al nivel de influencia de Messi y CR7: ‘A veces me la creo’

Saúl Canelo Álvarez no solo es reconocido como uno de los mejores boxeadores del mundo, también como uno de los deportistas más importantes, algo que lo ha hecho reflexionar.

Y más que, a través del deporte de los puños, puede influir en los jóvenes, así lo afirmó en una entrevista con TUDN, en donde se sinceró sobre estar a un nivel comparable al de Lionel Messi o el de Cristiano Ronaldo.

“A veces me la creo y a veces me pongo a pensar y estoy contento y agradecido. Nunca imaginé llegar a tener todo esto. Imaginé ganar a lo mejor, pero no imaginé la magnitud. Me siento muy contento.

Hace que me motive para seguir en primer nivel, seguir triunfando y hacer historia”, aceptó Canelo Álvarez ante las cámaras de este medio.

Cabe recordar que fue este mismo año cuando fue reconocido en el Top 5 de deportistas más influyentes, de acuerdo a la plataforma especializada en marketing deportivo, SportsPro.

Canelo se encuentra en la lista junto a Simone Biles, Naomi Osaka, la futbolista Ashlyn Harris y el delantero Paulo Dybala.

Ahora Álvarez se prepara para afrontar una de sus peleas más importantes en su carrera, cuando enfrente al estadounidense Caleb Plant en las Vegas, Nevada.

En esta reyerta, que se realizará en el MGM Grand, estará en juego los títulos de peso supermediano del CMB, OMB y AMB del tapatío, y el de la FIB de Plant.