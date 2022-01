AMLO evade la mayor parte de preguntas en las conferencias mañaneras

El salón Tesorería de Palacio Nacional luce semilleno cada mañana para las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, las llamadas ‘mañaneras’.

Este miércoles, luego del breve reporte de Quién es quién en las mentiras presentado por su titular, Ana Elizabeth García Vilchis, en el cual se analizaron sólo dos notas, el presidente procedió a contestar preguntas; sin embargo, eso no significa que haya respondido los cuestionamientos.

Sólo en la intervención de Publimetro se plantearon a AMLO tres preguntas, en la primera explicó que no conocía el dato; la segunda que ya se ha avanzado mucho y en la tercera negó la información expuesta.

Primero el mandatario fue cuestionado sobre el sistema ponchallantas instalado en el Circuito Exterior Mexiquense, en la caseta Las Américas, en Ecatepec, con el que se destrozan las llantas de los vehículos cuyos conductores no pagan su cuota.

Se le explicó que esta medida aplicada en la vía de comunicación busca que los conductores paguen la caseta de 62 pesos para automóviles, aunque otros de los afectados son los transportistas, quienes deben pagar de su bolsa la cuota, sin que los dueños de las unidades asuman ese costo, por lo que buscan alternativas para evitar ese gasto.

“Dentro de este universo el principal (sector afectado) son los operadores de transporte público, las combis que pasan por ahí. Y muchos de los conductores de las combis lo tienen que pagar de su bolsa”, le detalló Publimetro.

Pese al revuelo que esta disposición causó desde el fin de semana en la zona metropolitana del Valle de México, el presidente afirmó no conocer del tema: “no tengo información, no he visto la noticia, pero vamos a indagar y a ver de qué se trata y vamos a tomar una postura”, fue su respuesta.

Casetas

Luego se le planteó la problemática de la toma de casetas, que según testimonios sigue ocurriendo, en particular en la autopista del Sol.

“Pues se ha avanzado mucho. Ya no hay estas tomas o se han reducido, están en lo mínimo. Mañana (este jueves) se va a dar el informe sobre seguridad en el país y siempre se da a conocer cuál es la situación en las casetas”, respondió AMLO.

“Hasta hace un año todas las casetas de Nayarit estaban tomadas, todas las de Sinaloa, todas las de Sonora, las de Cuernavaca, Pachuca. Ya todo eso se ha ido corrigiendo y la gente lo ha entendido bien; yo les agradezco mucho porque nos estamos portando bien todos”, añadió el mandatario.

Sin precisar datos, el mandatario sólo resaltó: “Nosotros desde el principio dijimos que íbamos a erradicar, íbamos a desterrar la corrupción de arriba para abajo, entre otras cosas, para tener autoridad, porque lo que sucedía era que como robaban arriba se dedicaban a eso, a saquear”.

Esto a pesar de los múltiples testimonios que dan cuenta de esta práctica, incluso frente a elementos de la Guardia Nacional, pero que el presidente insiste en afirmar que ya no ocurre.

Educación

Por último, se le expuso la información dada a conocer por la Unión Nacional de Padres de Familia la víspera, según la cual más de cinco millones de alumnos de todos los niveles han abandonado la escuela durante los casi dos años de afectación de la pandemia.

Esto debido a múltiples causas, como falta de recursos, violencia o problemas de salud; sin embargo el mandatario de inmediato rechazó este dato.

De acuerdo con cifras de organizaciones civiles, 2.3 millones de estudiantes del nivel básico dejaron la escuela durante el ciclo escolar 2020-2021, los cuales se suman a los tres millones de alumnos que desertaron de las aulas desde que inició la pandemia.

En su intervención, AMLO reviró: “No, sí han habido quienes por la pandemia no han asistido a clases, pero no en esa cantidad”. Y añadió: “Ojalá nos cuidemos, cuidemos a los niños y, si no tienen síntomas, hay que llevarlos a la escuela”.

Evadió la pregunta sobre la deserción escolar y la consecuente afectación en el aprendizaje de los niños hablando sobre la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Ojalá y sigamos participando con las clases presenciales. Ya hasta celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance, ya es un avance”.

López Obrador hizo referencia al “atraso para el país” y al “daño para los niños, para los estudiantes”, de no tener clases. “Estar encerrados, sometidos a los aparatos electrónicos, con todos esos contenidos tóxicos, promotores de violencia, pero hasta por cuestiones de salud, cuánto tiempo sentados ahí inactivos, todo el daño que eso ocasiona”, añadió sin haber respondido ninguna de las preguntas.

Críticas a estrategia

Tras la exposición de García Vilchis, la encargada de denunciar las ‘mentiras’ de la semana difundidas en los medios de comunicación fue blanco de críticas.

La periodista expuso lo que calificó como un ataque a la refinería de Dos Bocas, “uno de los proyectos que más molesta a la oposición”, dijo la cual “es objeto de campañas de mentiras” y su otra exposición se centró en desmentir una campaña de desinformación encabezada, según afirmó, por la diputada Luisa Gutiérrez Ureña en la que difundió que el gobierno de la Ciudad de México y el federal hacen negocio con las pruebas Covid.

Luego de eso, invitó a todas y a todos ciudadanos a colaborar en su sección denunciando notas falsas a través del Facebook Quién es Quién en las mentiras, el twitter @qeqmentiras, y al correo quienesquienenlasmentiras@gmail.com.

Esto desató una serie de críticas, porque se trata de un correo no institucional mediante el cual se emprendería una persecución contra los medios de comunicación.

67a INFOGRAFÍA quincenal con cifras de #SPIN sobre las #ConferenciaPresidente de @lopezobrador_



EDICION ESPECIAL



28 ediciones de:

QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS



🔝 medios de comunicación y personajes más mencionados.



👉🏽Palabras más mencionadas.



👉🏽10 min duración promedio. pic.twitter.com/iXslPgPmnB — Luis Estrada (@luisestrada_) January 17, 2022

Datos:

2′37′' duró la transmisión de la conferencia de este miércoles 19 de enero, aunque el tiempo efectivo fue de dos horas y 20 minutos, esto porque inició 16 minutos después de la hora pactada.

53% de posibilidades tiene un reportero de preguntar en caso de encontrarse en la primera fila, según un análisis realizado por el consultor Luis Estrada.

28 ediciones de Quién es Quién en las Mentiras se han realizado, informa la consultora SPIN, y este segmento tiene un promedio de duración de 10 minutos.

1 correo no institucional se presentó este miércoles para invitar a la población para denunciar noticias falsas que se darán a conocer en la sección.