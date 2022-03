16 diferentes promesas que AMLO no cumplió sobre el avión presidencial

Bajo los preceptos de que “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y de que era tan lujoso que era un insulto, Andrés Manuel López Obrador prometió que, de llegar a la presidencia, se desharía del avión presidencial TP01 Boeing 787-8 “José María Morelos y Pavón”. Sin embargo a poco más de tres años de haber asumido el poder, el presidente confirmó el destino que tendrá ese avión “que no tenía ni Obama” y que ya pasará a ser administrado directamente por una empresa creada por las Fuerzas Armadas.

Este 28 de marzo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el avión presidencial será donado a la empresa “Olmeca Maya Mexica” que las Fuerzas Armadas crearán para administrar los aeropuertos Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, y las obras del Tren Maya; entre otras obras emblemáticas.

El 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo capitalino, López Obrador sostuvo un encuentro con sus seguidores, después de haber sido investido como presidente de México. Ahí, leyó 100 compromisos y el número 63 fue: “está en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros que eran utilizados para el traslado de altos funcionarios públicos”.

Al día siguiente, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, y el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, informaron en conferencia de prensa que la nave saldría del territorio nacional rumbo al Aeropuerto de Logística del Sur de California, conocido como Victorville, en el condado de San Bernardino, en Estados Unidos. “Este proceso permitirá al Gobierno de México maximizar el valor de la aeronave, evitando en todo momento cualquier afectación al patrimonio de la federación. Para lograrlo, se contará con el acompañamiento de organismos internacionales que garantizarán la transparencia”, afirmaron.

El 27 de marzo de 2019, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras) informó que se había publicado la investigación de mercado que marcó el inicio formal del proceso de venta del avión presidencial TP-01 “José Ma. Morelos y Pavón”.

“La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) hizo pública la solicitud de expresión de interés para potenciales compradores, acompañada de información y especificaciones técnicas de la aeronave. El registro de interesados estuvo abierto del 27 de marzo al 22 de abril de 2019 y la fecha límite para solicitar aclaraciones fue el 12 de abril de 2019.

Durante varios meses, AMLO dijo en cada evento que tuvo: “Ya se mandó a California, allá está en venta el avión presidencial. Yo me traslado en avión comercial y en camioneta, a ras de tierra, como siempre lo he hecho. Se está vendiendo el avión presidencial y se van a vender 70 aviones y helicópteros que usaban los altos funcionarios públicos, vamos a obtener alrededor de 10 mil millones de pesos de ahorro con la venta de toda esa flotilla”.

En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el plan migratorio -acordado con Estados Unidos para evitar aranceles- se financiará con los recursos obtenidos de la venta del avión presidencial, valuado en un mínimo de 150 millones de dólares por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Para contestar de dónde va a salir el dinero, saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre -como burla- José María Morelos y Pavón, el apóstol de la igualdad”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Durante un recorrido por el Hospital Rural Zacualtipán, el presidente afirmó que cumplirá sus compromisos como mantener el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, las becas para estudiantes y apoyo a campesinos. “Además de todo esto, de la salud, de la educación, hice el compromiso que en el sexenio se va a modernizar la carretera hasta Huejutla”, dijo AMLO.

Además, ante el reclamo de la falta de agua, dijo: “Una vez que sepan que ya se vendió el avión presidencial, empiecen a pensar que pronto va a llegar el apoyo para que no padezcan por el agua. Vamos a buscar la manera de resolver lo del agua”.

AMLO presentó cinco opciones para cumplir con su compromiso. La primera, “que haya un solo comprador, con el acompañamiento de la ONU y pague su avalúo (130 millones de dólares)”. Segunda: “ofrecerlo en intercambio al gobierno de Estados Unidos. Se entrega el avión a cambio de que nos den el equivalente de dinero (130 millones de dólares) en equipos médicos: ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, todo lo que necesitamos en hospitales”.

Tercero, venderlo a 12 empresas nacionales. 11 millones de dólares por empresa, como una sociedad. Cuarta opción, que se rente por hora: y que lo administre la Fuerza Aérea, y hay un precio por hora. “Hay un avión así en el mundo, un solo avión que se renta así, creo que en 70 mil dólares la hora, está allá por Asia. Aquí se buscaría que no fuese tanto la renta, pero que sí se rentara a quienes quisieran usarlo para cualquier actividad”. Un avión de estos puede tener un desempeño, tiene capacidad para 800 horas al año, cuidándolo, es decir, con el mantenimiento que necesita. La operación, si lo tiene la Fuerza Aérea, para volarlo resulta a 15 mil dólares la hora la operación, 15 dólares la hora. Eso es el costo, pero ahí habría que agregar el pago que se tiene que ir haciendo por el deterioro del avión o tener el avión.

Quinto, una rifa con seis millones de cachitos de la Lotería Nacional, a 500 pesos cada uno.

En enero de 2020, en rueda de prensa desde Palacio Nacional, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, informó que el regreso a territorio nacional sería para su resguardo; pero también para exhibirlo en conjunto con las aeronaves que se subastarían en esos días. No se cumplió porque el avión llegó meses después.

En febrero de 2020, ante la polémica por la rifa, AMLO prometió: “Como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión, se va a rifar a todo el pueblo, y no se preocupen dónde lo van a estacionar, quien se lo gane en la rifa, ahí están los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardarlo”.

“Heredamos ese avión. Y desde luego se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos, ya con esa rifa se mejoraron centros de salud, escuelas; sin embargo, no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar, y lo tenemos que vender pues al precio del avalúo porque, si no, imagínense lo que diría el Reforma, que rematamos un bien nacional. Entonces, en eso estamos, no descartamos el que se pueda vender. Lo que sí puede decirles es que, aun teniendo parado el avión y garantizándole el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo. ¿Cuánto me puedo gastar en un año en todos mis viajes por el país?”

— Andrés Manuel López Obrador, 25 de febrero de 2022