Culpan a Conagua por ecocidio en presa Andrés Figueroa en Guerrero

Cooperativas de pescadores de la comunidad de Las Garzas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, piden la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda; del presidente, Andrés Manuel López Obrador; y del alcalde de la demarcación, Víctor Hugo Vega Hernández, luego de que la presa Andrés Figueroa quedara reducida a cenizas por lo que llamaron “un acto de negligencia” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de un comunicado, diversas fotografías y un video, integrantes de la cooperativa Pescadores Liberales Ajuchitlecos denunciaron que los millones de litros de agua de la presa “se esfumaron” por un desperfecto en su compuerta que no fue reparado por la Conagua.

De acuerdo a lo referido por los cooperativistas, desde el 10 de mayo se notó una baja muy marcada en el nivel del agua por lo que se reportó a las autoridades; sin embargo, estas indicaron que debería seguir drenando el agua. El mismo día la presa se quedó sin agua, lo que provocó la muerte de toneladas de peces, mismo que fue documentado por un recorrido hecho el 12 de mayo.

La cooperativa Pescadores Liberales Ajuchitlecos pidió la intervención del gobierno para las 60 familias que subsisten de la pesca en Las Garzas de Ajuchitlán

Cabe señalar que las cooperativas de la comunidad de Las Garzas, subsisten desde hace más de 50 años de la cría de peces en la presa Andrés Figueroa. Al respecto, el presidente de la Cooperativa Pescadores Unidos de las Garzas, Élfego Jiménez Figueroa, indicó que nunca habían tenido este tipo de problemas.

No obstante, detalló que el personal de la Conagua no supo manejar el desfogue de la compuerta que no está bien sellada y dejó que se saliera toda el agua, por lo que los responsabilizó de que la presa se haya quedado sin agua afectando a todo el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

«Ellos dijeron “no nos importa el animal que viva ahí, queremos que siga drenando el agua de esta presa”». — Élfego Jiménez Figueroa, presidente de la Cooperativa Pescadores Unidos de Las Garzas.

Por su parte el presidente de la cooperativa Pescadores Liberales Ajuchitlecos, Artemio Jaimes Terrones, explicó que las pérdidas son de millones de pesos para las 60 familias de Las Garzas que se dedican a la venta de mojarras en la región. “Para poder recuperar esto se requiere de mucho trabajo e inversión, y sobre todo tiempo, pues se requiere más de un año para que una vez más se pueda tener mojarra de las presas de Las Garzas”, aseveró.

Las cooperativas solicitan que los gobiernos municipal, estatal y federal los auxilien, pues indicaron que la tragedia sucedió en plena sequía y tendrán que esperar a la temporada de lluvias para sembrar los alevines (crías recién nacidas de peces), con los que también esperan los apoye el gobierno, según refirieron no reciben esta clase de apoyo desde hace más de 8 años.

No es el único caso de peces muertos

Pescadores de los municipios de Florencio Villareal y Copala denunciaron daños ecológicos graves en la Laguna de Chautengo, mismos que han provocado la muerte de toneladas de peces, por lo que exhortaron a las autoridades a atender la la emergencia sanitaria para el sector pesquero.

Pescadores de los municipios de Florencio Villareal y Copala denunciaron daños ecológicos graves en la Laguna de Chautengo. (Fotografía tomada de Facebook.)

El 15 de mayo, los pescadores hallaron cientos de peces muertos flotando y en las orillas de la laguna, por un motivo desconocido por lo que además de la intervención de Salgado Pineda y de López Obrador, pidieron que dependencias como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) investiguen la mortandad de peces.

