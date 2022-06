Piden aplicar Plan DN-III por sequía en Nuevo León

Las diputadas federales del PAN, Annia Gómez, Mariana Mancillas y Wendy Cordero, acompañadas por el dirigente estatal del blanquiazul, Hernán Salinas, solicitaron ante la Cuarta Región Militar, la aplicación del Plan DN-III, ante la emergencia por sequía que sufren unos 5.2 millones de habitantes la zona metropolitana.

Al afirmar que el gobierno estatal se encuentra rebasado, para afrontar el problema de escasez hídrica, Hernán Salinas asentó que se requiere el apoyo de la Federación, en específico a través del Ejército que cuenta con protocolos ante emergencias como inundaciones, sismos o sequías.

Dijo el panista que definitivamente las autoridades locales no están teniendo la capacidad de respuesta y de solución que los nuevoleoneses esperaban, por lo cual el PAN confía que la suma de esfuerzos con la federación, se puede apoyar a la ciudadanía a enfrentar esta crisis por escasez de agua para el consumo doméstico.

A su vez la diputada federal Annia Gómez, detalló que la petición ante la Cuarta Región Militar de la Sedena, es porque en estos momentos empieza a escasear hasta el agua embotellada, y ha sido insuficiente el uso de pipas por parte del estado, a fin de abastecer a los habitantes que se quedan varios días sin suministro.

Por separado el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que está clara la situación de ingobernabilidad que sufre Nuevo León, ante lo cual, dijo, si el mandatario estatal Samuel García, no tiene la capacidad para enfrentar y resolver los problemas, “que lo acepte y se haga a un lado, que deje gobernar a alguien que sí tenga la capacidad y que si tenga la madurez”.

Puntualizó que “los niños chiflados que se tiran al piso y patalean para ganar sus dulces y sus juguetes, no los queremos en Nuevo León”. Agregó que “aquí queremos un gobernante serio, un gobernador echado para adelante, que quiera negociar con la oposición y que no esté amedrentando y utilizando las instituciones en contra de todos los opositores políticos, ese no es el nivel que requiere Nuevo León y desde aquí le decimos que si no puede, se busque otro espacio no la gubernatura, le quedó grande la gubernatura a Samuel García”, señaló.

El coordinador panista expuso que Samuel García “todos los días sale a ver con quién va a pelear, todos los días sale a criticar quién está mal’', pues mencionó que el jueves declaró que los vecinos de la Independencia “están mal” por haberse ido a vivir allá tan alto. “Parece que este señor no sale de San Pedro”, expresó De la Fuente.

