Los migrantes vienen a México para ser afiliados a Morena: la dura acusación que realiza Sandra Cuevas

Durante una entrevista que sostuvo la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con el publicista Carlos Alazraki y con el otrora secretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano, en el canal de YouTube Atypical Te Ve, la edil refirió que los migrantes son un “coto de poder” para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que vienen a nuestro país para ser afiliados a Morena.

Cuevas Nieves afirmó que al titular del Ejecutivo le gusta “un país con pobreza” porque “es a la que puede manipular definitivamente”. Cabe señalar que la declaración de Cuevas se da en el marco del hallazgo de un camión en Texas, Estados Unidos, en el que murieron 51 migrantes, 27 de los cuales eran mexicanos.

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”.

— Sandra Cuevas.