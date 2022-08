“Conagua ya no entregará más concesiones para explotación del agua”: AMLO

Luego que este viernes, ante la crisis del agua en Nuevo León se publicara un decreto presidencial en donde se declara el derecho humano al agua como un asunto de seguridad nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no entregará más concesiones ni permisos para la explotación del agua.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador confió en que se tome conciencia y los gobiernos estatales tengan más cuidado en el otorgamiento de permisos de usos del agua.

“Yo creo que se está tomando conciencia y los gobierno estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de uso del agua y desde luego la Comisión Nacional (del Agua), porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población.

Se necesita el agua limpia, sana para la gente”, declaró el Presidente. “Ya no se pueden seguir otorgando concesiones (…) Ya hay que pensar que no solo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso producto, como el gas, pero no nada más el capital.

Te recomendamos: López Obrador pide investigar presunta corrupción en el futbol mexicano

Entonces sí a la pregunta, Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos”, indicó.

La crisis ha llegado a tal nivel que no sólo afecta ya a colonias populares, sino zonas residenciales de alta plusvalía. FOTO: Gobierno de Jalisco (R3f_Ru2_2M19)

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador recordó que con base en esta política de cuidar el agua, su gobierno no ha entregado ninguna concesión minera o para la extracción de gas mediante el fracking.

Acusó que en sexenios pasados se entregó el 60% del territorio nacional para la explotación minera, y cuestionó: “¿Cuándo se van a terminar de explotar esa extensión del territorio? Nunca”.

“Por eso no hemos autorizado lo del fracking, como en otras partes, por el uso excesivo de agua, eso no se toma en cuenta, pero no hemos permitido la perforación de pozos petroleros, extracción de gas mediante fracking.

“No hemos dado ninguna concesión minera desde que estamos en el gobierno porque abusaron, entregaron el 60% del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto; 60%, 120 millones de hectáreas para la explotación minera. ¿Cuándo se van a terminar de explotar esa extensión del territorio? Nunca”, afirmó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: