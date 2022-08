Los periodistas que han pedido ayuda a AMLO por amenazas

Ana Dora Cabrera Vázquez, directora del medio de comunicación independiente “Octopus”, en San Luis Potosí, asistió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar ayuda y denunciar amenazas, agresiones y hostigamiento por parte de Omar Niño, comunicador que asiste a las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

En el salón Tesorería, la reportera mostró una pancarta con la leyenda “Por favor, ayúdeme. Periodista del pueblo”, por lo que el presidente López Obrador instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, a revisar el caso.

“Me ha humillado, abiertamente ha menospreciado mi trabajo, mi trayectoria. Yo represento al periodismo que está cercano a la gente, alejado de los reflectores”, denunció Cabrera.

Pero la periodista de San Luis Potosí no ha sido la única que ha pedido ayuda al presidente López Obrador.

Rodolfo Montes

“¡Presidente, me amenazaron de muerte, presidente! ¡Por favor, por favor, presidente!”, fueron las palabras que expresó el reportero Rodolfo Montes ante López Obrador para solicitar su intervención ante supuestas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la conferencia del pasado 20 de julio, Montes refirió entre llanto que recibió una llamada el 8 de julio e incluso su hija tuvo que salir del país.

“Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad (...) Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y estoy presentando todo en la Feadle, presidente. Perdón, presidente”, declaró el reportero.

Reportero denuncia amenazas de muerte frente a AMLO

“Sí, te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros. Sí, y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, no estás sólo. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y lo más importante es la vida y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros. Y platiquen ahora, y todo nuestro apoyo, todo”, le respondió López Obrador.

Reyna Haydee Ramírez

Un día después de la denuncia de Rodolfo Montes, la periodista Reyna Haydee Ramírez acudió ante López Obrador para señalar amenazas en su contra.

“Presidente, tengo amenazas de muerte. ¿Yo también puedo hablar? ¿Puede escucharme?”, intervinó Ramírez en conferencia de prensa.

“Sí, te voy a escuchar, pero al rato”, respondió López Obrador.

Al tener la palabra, Reyna Haydee Ramírez denunció en la mañanera del pasado 21 de julio que fue amenazada por las preguntas que hace al presidente López Obrador en las mañaneras.

También reveló que obtuvo un amparo para tener acceso una o dos veces al mes a la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Y sí, como le decía, hay amenazas desde el 2020 y hay unas recientes, y las está atendiendo una Fiscalía local. Ese es un punto que espero que algún día lo resuelvan las fiscalías, mientras tanto yo lo tomo como un asunto personal. Pero lo trato aquí porque tiene que ver con usted, con esta conferencia”.

“Yo casi tengo 30 años de reportera y estas amenazas suponemos que vienen de, o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces que lo defina la fiscalía algún día en algún momento. La denuncia está puesta.

“Y lo digo con todo respeto, presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso”, declaró Ramírez ante López Obrador.

“Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría— todos aquí, son 20 espacios— usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar; pero no, porque usted prefiere que las alabanzas, presidente, y discúlpeme que se lo diga”, agregó la periodista independiente de Sonora.

López Obrador refirió que la periodista tiene derecho a manifestarse y señaló que respetará las opiniones distintas porque no habrá censura.

Lourdes Maldonado

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, dijo ante López Obrador la periodista Lourdes Maldonado en la mañanera del 26 de marzo de 2019, por un pleito laboral con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Ese día, López Obrador instruyó a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, a dar apoyo a Lourdes Maldonado: “Que te atienda, que te apoyen, para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley”.

El domingo 23 de enero de 2022, la periodista fue asesinada.

Periodistas de Baja California

“Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren.

“Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas”, expresó ante López Obrador la periodista de Baja California, Sonia de Anda.

En la mañanera del 17 de febrero de este año, la comunicadora de Esquina 32 nombró en voz alta los nombres de cinco periodistas asesinados hasta ese entonces: José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Heber López.

En sesión de preguntas y respuestas en la 'mañanera', la periodista Sonia de Anda, de Esquina 32, hizo un 'pase de lista', a manera de homenaje, de los periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, en exigencia de justicia.



"No se mata la verdad matando a periodistas" pic.twitter.com/CfBbr3bkhw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 17, 2022

Frida Guerrero

En la mañanera del 4 de marzo de 2020, la activista Frida Guerrero expuso ante el presidente de México que había recibido amenazas de muerte.

“Yo soy comunicadora, habemos muchas mujeres periodistas que por el simple hecho de hablar de género en este país somos atacadas, desacreditadas como lo acaba de hacer ese señor”, expresó ante un conflicto con Marco Olvera, asistente a las mañaneras.

Héctor Valdez

“Estoy amenazado de muerte. Tuve que salir el día 10, dejar Tulum, dejar todo, esconderme en Chetumal y salir para la Ciudad de México desde anteayer, hace cuatro días llegué a Toluca primero y estoy aquí.

“Me pusieron bombas, me aventaron bombas molotov a mi casa en noviembre. Fui golpeado por la policía estatal a cargo de un personaje nefasto, Alberto Capella Ibarra, el señor pide respeto, yo debería tenerlo también porque su policía me golpeó a culatazos, hay un video de esto, muchos medios nacionales lo dieron a conocer (....)”, denunció el periodista Héctor Valdez ante López Obrador, en la mañanera del 17 de mayo de 2019.

