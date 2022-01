Lucero vive su mejor versión y revela su deseo de grabar con Pablo Alborán

Lucero ha decidido llevar su carrera sin presiones, disfrutar la vida y desarrollar su faceta como youtuber e influencer en las redes sociales. La actriz y cantante decidió sentarse en la banca de Publimetro y responder algunas preguntas sobre sus 42 años de trayectoria, que pese a los buenos y malos momentos, no tiene alma de villana, sino de una mujer dispuesta a ir por la vida con una sonrisa.

Siempre vas con una sonrisa, ¿cómo enfrentas los malos momentos?

– Siempre he sido una persona positiva, sonriente, eso es parte de mi personalidad y bueno no sé, en tiempos difíciles a mucha gente le puede causar como un poco de molestia que algunos sonríamos, que creo que es parte de una personalidad. Así que intento sonreírle a la vida, por las cosas buenas que me pasan e intento que las cosas malas no duren mucho tiempo. Pasar por momentos tristes es inevitable, pero ya el sufrimiento permanente es opcional. La vida solo se vive una vez y se pasa muy rápido como para estar demasiados serios, amargados, de malas o de Grinch todo el tiempo. También se vale estar de mal humor y llorar, se vale sufrir en cierta cosas por ciertos momentos, pero a veces también tener una sonrisa te cambia el día y te alegra el momento.

¿Por qué ha sido tan difícil regresar a la actuación?

– No es difícil regresar a la actuación, la verdad es que amo actuar y me fascina hacer telenovelas, porque son parte de mi vida, de mi público, de mi generación pero es verdad que siempre busco un proyecto muy interesante que pueda superar o por lo menos igualar, los proyectos que hice anteriormente en televisión. Creo que son épocas diferentes, ya no es fácil hacer telenovelas o historias tan fuertes y exitosas como las que fueron algunas de las que hice, sino es que en todas.

No descarto la posibilidad de que un proyecto llegue, que me enamore, guste, apasione y que me lleve al trabajo de ir a los foros y volver a grabar una telenovela, yo siempre espero que algo bueno llegue. Me han ofrecido lindos proyectos, buenos, interesantes e importantes, pero tal vez no han sido como aquello que me ilusione y entusiasme como actriz, al grado máximo.

¿Cuál es tu telenovela favorita de todos los tiempos?

– Han habido varias, es verdad que Lazos de amor es una de las grandísimas telenovelas de todos los tiempos, no porque la haya hecho yo, sino porque esas trillizas si fueron algo muy particular en mi vida y en mi carrera un parteaguas en la parte actoral que me trajo muchos premios, muchos reconocimientos y un gran acercamiento con el público, no solo en México sino en mucho países. De las que me marcaron mucho de chiquita fue Los ricos también lloran, fue una telenovela súper entretenida para mí, yo tenía 9 años y en mi casa no nos la perdíamos, era de las pocas que me dejaba ver mi mamá y la veíamos juntas (risas).

Alborada está de regreso en la televisión, ¿cuál podría ser la frase favorita de tus personajes?

– La verdad es que hay una muy linda en una telenovela que es Alborada, donde mi personaje es Hipólita, una historia producida por Carla Estrada, que se retransmite ahora por Las estrellas, ella tenía una frase que era “No hay imposibles”, probablemente no fue tan popular como María Paula en las trillizas que se tocaba la ceja con el dedo meñique o como cuando La dueña gritó en el lodo con la lluvia: ¡Soy la dueña!, pero es una frase que me gusta mucho, porque me identificó con que no hay imposibles.

¿Tienes algo de villana en la vida real?

– Así como villana, villana, pues no me catalogaría (risas). Hay momentos en lo que seguramente me enojo o discuto con mis hijos; seguramente les repito muchísimo las cosas, porque los papás y mamás en general repetimos todo 100 veces. La gente que más me quiere o que más tengo confianza conocen mi lado no tan amable o no tan dulce, sobre todo cuando hay cosas que no me gustan, pero no soy súper gritona, súper grullona o ser totalmente diferente a como puedo ser con el público. En público todos intentamos dar nuestra mejor cara y ser lo más amable posible, pero a veces en confianza puede ser muy regañona, yo no tengo un carácter tan disparejo, pero bueno, seguramente tengo mis cosas (risas).

Revela su admiración por Pablo Alborán y Carlos Rivera

– Siempre estoy dispuesta a grabar un dueto con amigos, gente que admiro y que me gusta lo que hace. Me gusta mucho, no es que decrete en este momento y que sea así como la única meta que tengo, que me gusta mucho como canta Pablo Alborán, quien me parece un artista muy talentoso, me gusta mucho lo que hace; además, me gusta como compone y me gustaría algún día hacer un dueto juntos. Con mi Carlos Rivera ya hicimos un dueto para un disco mío, pero me gustaría volver a hacer un dueto más, porque creo que nos identificamos en muchas cosas.

En esta industria, ¿qué extrañas del pasado y que aplaudes del presente?

– Del pasado extraño el tema de la venta de discos físicos era precioso cuando los discos se vendían por miles y miles, yo llegaba a vender más de 27 millones de discos, algo que hoy en día no sería posible lograrlo. Lo que aplaudo mucho del presente, porqué no, las redes sociales y todas estas herramientas que podemos tener para comunicarnos y tener una actividad constante con el público. Siento que son una fabulosa arma encantadora para estar de cercar de la gente

¿Qué más proyectos tienes en la mira para este año?

– Continuar mi gira en el Auditorio Nacional, que tengo para el 18 de junio, que he venido posponiendo varias veces por la pandemia pero es buen un show con las canciones de siempre y lo más reciente y un poco de mis géneros que me gusta cantar. Además seguir sumando conciertos con la gira Hasta que se nos hizo junto a Mijares. Me gustaría volver a hacer algo en la música pop, así que ahí lo iremos desglosando y poniendo sobre la mesa.

¿Cuál es la mejor versión de Lucero?

– La mejor versión de Lucero es la que se va actualizando, así como las versiones que vamos viendo en nuestros teléfonos y computadoras, que cada ciertas semana o meses se van actualizando, así es lo mío. Estoy en una etapa de disfrutar y vivir, que es de plenitud, pero siempre está padre perseguir algunas ideas o nuevas metas intentando hacer cosas nuevas. Yo vivo la mejor versión de Lucero.

“Esta lucero 5.2 es la mejor que tengo, que yo espero se vaya mejorando con el tiempo y los años, que no me estanque nunca” — Lucero

