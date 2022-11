Esta fue la respuesta de Brad Pitt a la revelación de Jennifer Aniston sobre sus problemas de infertilidad

Jennifer Aniston y Brad Pitt durante años fueron una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula, hasta que el actor la dejó por Angelina Jolie, y fue uno de los mayores escándalos de la época, por los rumores de infidelidad.

Después ambos contaron que ellos llevaban tiempo con problemas en su relación, lo que avivó el rumor de que el actor la había dejado porque ella no quería tener hijos y él sí.

Ahora, Jennifer Aniston contó en la revista Allure que ella intentó quedarse embarazada de Brad Pitt por todos los medios, ya que se sentía sumamente presionada para hacerlo, así que entre tratamientos de fecundación in vitro, tés chinos, y demás, la actriz probó de todo, pero no pudo.

Eso le generó mucho estrés, que repercutió negativamente no solo en sus tratamientos, sino también en su salud mental. Estas declaraciones abrieron nuevamente el debate sobre el papel de la mujer en la sociedad, que juzga duramente aquellas que no pueden o no quieran quedarse embarazadas.

A raíz de todo el revuelo que generó la recordada Rachel de la mítica serie “Friends”, su ex decidió enviarle un mensaje de apoyo, pero a través de un comunicado que envió con su vocero.

“Brad respeta la decisión de Jennifer de aclarar su infertilidad. Los dos han tenido sus altibajos y hoy son muy amigos”, expresó el vocero al medio Hollywood Life.

Otro ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux, también demostró su apoyo compartiendo la entrevista por sus redes sociales, y agregó los emojis de puño de fuerza y corazón.