Apio Quijano se queja del evidente favoritismo que tiene la producción de LCDLFM con Jorge Losa

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Apio Quijano se quejó por el evidente favoritismo que ha tenido la producción de “La Casa de los Famosos México” con Jorge Losa.

Antes de asistir a la última gala de nominación, el cantante decidió hablar con sus seguidores y externar su enojo con la producción, porque considera que todo lo que han hecho con su excompañero, se ve como un mimo que el resto de eliminados no han tenido.

La queja de Apio Quijano se debe a que después de que Jorge Losa fuera eliminado, tuvo la oportunidad de mostrar su vida en fotos y de conducir un segmento en una gala de “La Casa de los Famosos México”.

Apio Quijano se siente enojado porque no cree que la producción de LCDLFM esté siendo justos

“Le ponen su vida en fotos, lo ponen a conducir… no estoy entendiendo, qué está pasando producción”, dijo Apio Quijano, para luego admitir que ha dado mucho coraje, ya que sabe que al resto del team cielo tampoco le han hecho lo mismo.

Y agregó: “A mí nunca me llevaron a un familiar, no permitían que fueran a gritarme, conmigo, como les digo, no me pusieron mi vida en fotos, ni a conducir, o sea, nada, yo sí estuvo muy pelusiado”.

Apio Quijano aceptó que el “sobreamor” que ha tenido la producción de “La Casa de los Famosos México” con Jorge Losa, lo ha hecho enojar mucho, porque ha sentido que, en su caso, pasó todo lo contrario y advirtió que estaba a punto de estallar.

Pero el integrante de Kabah no ha sido el único que ha sentido ese favoritismo con Jorge Losa incluso después de ser eliminado del reality, pues el público también se ha quejado de ello en las redes sociales.