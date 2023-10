Christian Estrada extraña a Alicia Machado y tiene la esperanza de reconciliarse

Christian Estrada estuvo invitado al programa “Hoy día”, donde habló de su relación con Alicia Machado y aseguró que terminaron en muy buenos términos, tanto así que mantienen comunicación.

Recordemos que, en el mes de agosto, la ex reina de belleza venezolana anunció que había terminado su relación con el ex de Ferka, por segunda vez, alegando que se encontraba desilusionada de que no hubiera funcionado.

Así que en el programa de Telemundo quisieron saber su lado de la historia, pues Christian Estrada decidió mantenerse callado, hasta que finalmente habló sobre ello.

“Desafortunadamente las cosas ya no se dieron con Alicia, obviamente sí se le extraña a Alicia, ella sabe, tenemos comunicación al día”, compartió Christian Estrada en el programa “Hoy día”.

Y añadió: “Me gustaría tener pareja ahorita, pero estoy muy enfocado en lo mío y como se lo comenté a Alicia, ahorita mi prioridad es mi hijo y pues si no trabajo yo, pues cómo mantengo a mi hijo”.

Christian Estrada también dijo que no descarta una reconciliación con Alicia Machado en el futuro, aunque en estos momentos estaba enfocado en su hijo y en trabajar para poder mantenerlo.

“Nunca voy a decir que no, porque igual tenemos comunicación, hablamos, pero chance y sí. Yo creo que sí, en su momento”, admitió el exparticipante de Hotel VIP.

Por su parte, Alicia Machado había dicho que, a pesar de la desilusión amorosa, seguía teniendo fe en el amor, dando a entender que seguía abierta a una relación, no obstante, se desconoce si está interesada en volverlo a intentar con Christian Estrada.