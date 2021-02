Acusan al gobernador Carlos Joaquín de frenar el dictamen del aborto en Quintana Roo

La Red Feminista Quintanarroense responsabilizó al gobernador Carlos Joaquín de obstaculizar el trabajo legislativo y operar, a través de diputados locales, para impedir el dictamen que despenaliza el aborto antes de las ocho semanas de gestación.

Anunciaron que se levantan de las mesas de trabajo que habían iniciado con el titular del ejecutivo estatal, y que no abandonarán las instalaciones del Congreso de Quintana Roo, en donde se encuentran desde hace algunos días a la espera de que se apruebe la despenalización del aborto antes de lads ocho semanas de gestación.

Señalaron a los diputados Eduardo Martínez Arcila y Carlos Hernández Blanco de ser operadores del gobernador y obstaculizar los trabajos legislativos al querer incluir este tema en la Constitución local.

Y es que, la cuarta reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Salud y Asistencia Social, de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género del Congreso de Quintana Roo, en donde someterían a votación la propuesta de despenalizar el aborto, entró en receso indefinido luego de que cuatro diputados abandonaron la sesión y dejaran sin quórum la discusión.

Discusión

En medio de señalamientos de cobardes y borrachos, además de acusaciones entre varios legisladores de engañar a la ciudadanía y no tomar decisiones por miedo a los costos políticos, a las 22:30 horas de este 24 de febrero la sesión entró en el quinto receso del día y segundo por falta de quórum.

Lo anterior generó que legisladores del PRI y el PAN, afines al gobernador, criticarán a los morenistas.

“El dictamen está a favor (del aborto), pero nada más que incluye reformas constitucionales que son fundamentales para este tema. Una vez más aquí estoy, Hernández Blanco presente en esta reunión de comisiones, pero una vez más si se vuelve e someter el sacar el texto constitucional de este dictamen, perdónenme, saldré nuevamente de este recinto, y no es por sacarle al debate y no enfrentar las cosas, porque quiero que en la próxima sesión ordinaria ahí nos demos el verdadero debate de si sí o no debe proceder”, expuso el legislador Carlos Hernández del PRI.

El diputado panista, Eduardo Martínez, llamó a la alianza conformada por Morena, PVEM, PT a no temer a los costos políticos y aplicar su mayoría para aprobar la propuesta de despenalizar el aborto que salió de sus filas.

“Este dictamen autoriza en Quintana Roo el aborto. Lo autoriza en la Constitución y en la ley, por qué no lo votan a favor, si es que la mayoría de estas comisiones quiere. No nos digan que tenemos miedo al costo político, no, no tenemos miedo. Yo creo que los que tienen miedo al costo político son lo que están diciendo que están a favor del aborto y que ahorita que tienen en sus manos el dictamen que legaliza el aborto, ahora resulta que no lo quieren votar”, criticó.

Más polémica

Otra polémica que tiene este dictamen es porque se pretende incluir el 'derecho del padre' al vetar el aborto, es decir, a que decida si la mujer interrumpe o no su embarazo, lo que ha sido duramente criticado por los colectivos feministas.

Integrantes del @congresoqroo no permitan que en la legislación quintanarroense un hombre pueda decidir sobre el cuerpo de una mujer, aunque tenga las buenas intenciones de apoyarla. — GIRE (@GIRE_mx) February 24, 2021

Además, los diputados y grupos feministas acordaron votar este dictamen antes del 24 de febrero, situación que no ocurrió porque al momento de la votación los diputados Reyna Durán, independiente; Carlos Hernández, del PRI; y las panistas Aurora Concepción Pool y Kira Iris abandonaron la sesión y rompieron el quórum.

Desde semanas atrás integrantes de grupos feministas y pro vida mantienen posiciones encontradas ante el tema del aborto.

