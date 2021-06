Descarta Sheinbaum aumento a la tarifa del transporte público

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se encuentran a punto de lograr un acuerdo para que este año tampoco haya aumento en la tarifa del transporte público.

“El año pasado llegamos a un acuerdo con el transporte concesionado para tres temas. El primero, para que el año pasado no se elevará la tarifa, hicimos un bono especial para el combustible del transporte concesionado, para que no se aumente la tarifa y la gente pueda seguir utilizando el transporte; y, este año estamos a punto de lograr lo mismo, de tal manera que no haya aumento de tarifa en el transporte público de la ciudad”, apuntó.