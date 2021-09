Catar dará becas para que estudiantes mexicanos puedan estudiar en aquel país

Participa en el Concurso “#Qatar y #México, tierras mágicas de cuentos y poesías”

Más información en:https://t.co/KKoCOlw6hF



Participate in the concourse “#Qatar and #Mexico, magical lands of stories and poetry”

More information in:https://t.co/KKoCOlw6hF pic.twitter.com/UQLRJyWX83