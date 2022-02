9 diferentes promesas que AMLO no ha podido cumplir sobre el avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que, en caso de no venderse el avión presidencial, será donado a la empresa que las Fuerzas Armadas crearán para administrar los aeropuertos Felipe Ángeles, el nuevo en Tulum, Quintana Roo, y las obras del Tren Maya.

Sin embargo, este plan es uno de los múltiples destinos para el Avión Presidencial TP-01, comprado por el presidente Felipe Calderón, que utilizó el presidente Enrique Peña Nieto y que el presidente López Obrador prometió vender desde el inicio de su mandato.

En 2020, el presidente dio a conocer que habría una rifa del avión presidencial. Al poco tiempo, López Obrador afirmó que lo que se rifaría serían dos mil millones de pesos, el valor del avión, y dinero que la Fiscalía General de la República otorgó al gobierno mexicano por decomisos.

Sin embargo, el dinero en realidad terminó en el Infonavit, para pagar daños a un tercero, determinó la Auditoría Superior de la Federación.

“El fiscal nos entregó ese dinero, dos mil millones de pesos, y luego se demostró que no era el procedimiento legal correcto y que había que entregar ese dinero al Infonavit, y se acordó que ese dinero se utilizara para entregar créditos a familias pobres, que pudieran tener sus viviendas, y así se está aplicando ese dinero”, comentó el presidente López Obrador este viernes en la conferencia de prensa matutina.

“En el caso de la rifa del avión, ya no fue necesario porque se vendieron la mayor parte de los boletos y se entregaron todos los premios”, añadió.

Sin embargo, aunque la rifa se planteó con 6 millones de cachitos, con un valor de 500 pesos cada uno, se vendieron 3.8 millones (de los cuales, el presidente afirmó en abril de 2020 que 500 mil cachitos fueron comprados por dos empresarios, aunque en febrero de 2020 dijo que había un compromiso de compra de 75 empresarios por 3 millones de cachitos).

En diciembre de 2020, Margarita González Saravia, directora de la Lotería Nacional, dijo que se vendieron 3.6 millones de boletos, contra los 4.6 millones anunciados por su antecesor Ernesto Prieto Ortega al día siguiente del sorteo. La nueva directora señaló que la recaudación fue de 1,823 millones 676 mil 500 pesos con la venta de 3 millones 647 mil 353 billetes.

¿Qué ha pasado con el avión presidencial?

“Heredamos ese avión. Y desde luego se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos, ya con esa rifa se mejoraron centros de salud, escuelas; sin embargo, no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar, y lo tenemos que vender pues al precio del avalúo porque, si no, imagínense lo que diría el Reforma, que rematamos un bien nacional. Entonces, en eso estamos, no descartamos el que se pueda vender”, comentó el mandatario.

“Lo que sí puede decirles es que, aun teniendo parado el avión y garantizándole el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo. ¿Cuánto me puedo gastar en un año en todos mis viajes por el país?”, añadió.

“Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias, a empresas y obtener recursos. De todas maneras, insisto, es mejor tenerlo parado y darle el mantenimiento que usarlo, o sea, nos saldría carísimo usarlo. Además, es ofensivo. Habiendo tanta pobreza, imagínese trasladarnos en un avión así”, concluyó.

LAS PROMESAS DEL AVIÓN PRESIDENCIAL