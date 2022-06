Así recluta el narco a menores en Edomex

Las condiciones socioeconómicas en que viven algunos menores de poblados con rezago social, en el Estado de México, los obliga a involucrarse en actividades ilegales a través del crimen organizado. Así lo han reconocido organizaciones civiles y autoridades de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

”Cuando tenía doce años, un vecino me preguntó: ‘¿Quieres ganar dinero?’, yo le dije que sí, ¿quién no iba a querer dinero? ‘Bueno, pues tienes que matar a alguien’, ¡ah, canijo!, al principio no quería, pero cuando me dijo la cifra, 30 mil pesos, no lo dudé“.

Ese es el testimonio de Jacobo, un joven nacido en Jalisco pero residente en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, que fue coptado por las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y contó su historia para la organización Reinserta.

Graciela Galbani ex procuradora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el DIF de Naucalpan, lamenta que sea precisamente ese municipio uno de los que hayan crecido su tasa de incidencia delictiva entre menores de edad.

La también activista por los derechos de la infancia refirió que, sobre todo en zonas vulnerables, hay infancias que deben realizar alguna actividad con la cual obtener recursos, muchas veces ilícita. “Tal vez sea por eso que tengamos cada vez más adolescentes involucrados en actividades ilícitas”, refirió.

Por si no lo viste: Reconoce AMLO aumento en homicidios y lo atribuye a cárteles ‘neoliberales’

En Naucalpan se tiene una población de 67 mil 223 menores de 14 años de edad, un 8.0% de la población total de este municipio, según datos del INEGI.

Adolescentes han sido asesinados a balazos

En diciembre de 2017, los adolescentes Brayan de 17 años y Andrés de 15, fueron asesinados a balazos en la colonia Lomas Cadete, luego de ser emboscados en la esquina de las calles Bosque de Chapultepec y Escuela Militar de Ingenieros en dicha colonia de Naucalpan.

En julio de 2017, cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años de edad fueron asesinados a balazos en la colonia Alfredo V Bonfil de este municipio. En agosto de 2019, otros tres jóvenes fueron asesinados a balazos en calles de la colonia Izcalli Chamapa, en este mismo municipio.

Puedes ver: Claudia Sheinbaum celebra regreso de partidos mundialistas al Estadio Azteca

El involucramiento de menores en actividades delictivas se observó en un caso más reciente, que ocurrió en Tlalnepantla, tras el asesinato de un comerciante de frutas y verduras, policías locales detuvieron a 6 personas copartícipes de extorsión a las víctimas, entre ellos a dos menores de edad, hermanos de 14 y 17 años, quienes vivían únicamente con su abuelita en San Juan Ixhuatepec.

En el Estado de México se tiene una población de 10 a 14 años de edad que rebasan un millón 495 mil 243 lo que equivale al 9.2% de la población total, según datos del INEGI.

Para la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, Cristal Pozas Serrano, “la violencia contra ellos se invisibiliza” y advirtió que en las zonas sur y norte del Estado de México han encontrado que la delincuencia organizada recluta, o hasta secuestra, a menores para integrarlos a sus filas.

Lo hacen por dinero

Reconoció que la violencia entre los menores no ha subido tanto; sin embargo, han detectado que la delincuencia organizada copta a los menores, sobre todo en los municipios del sur y del norte del estado, en ocasiones por decisión propia “y lo dicen, yo quiero ser de grande narco o sicario, porque tienen esta falta creencia que así van a tener dinero”, dijo.

En un estudio publicado por la organización Reinserta en diciembre de 2021, se narraron varios casos de menores detenidos por su participación en diversos delitos, como posesión de armas, posesión de narcóticos, homicidio doloso y secuestro.

En dicho estudio se revela que el Estado de México es una entidad donde se observan mayores niveles de estudio entre los menores detenidos, pues hay algunos casos de adolescentes que ingresaron a la preparatoria antes de incorporarse a las filas de la delincuencia organizada.

Pozas Serrano añadió que, a los jóvenes, “los contactan y los obligan. Pocos han sido secuestrados y los llevan a otro lado del estado para pertenecer a las filas del crimen organizado, pero a la mayoría los obligan a ser sicarios aunque lleguen de forma voluntaria”.

Lo más leído: Más de 40 alumnos de primaria se intoxican con marihuana en Edomex

”Mi vecino, pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación, y quería engancharme con los narcos, porque así funcionan las cosas, ellos van calando a los chavos que andan en las calles y necesitan dinero, hay muchos que no tienen ni siquiera para comer y quieren salir de la pobreza, y lo más fácil es meterse a un cártel para ganar dinero fácil robando, secuestrando, matando, o vendiendo vicio”.

Las palabras son del mismo caso, de Jacobo, a quien su vecino le propuso convertirse en un asesino a sueldo a los 12 años de edad.

Imagen ilustrativa. Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en un estudio que denominó “Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México”, exhibe la realidad que viven las y los adolescentes que se encuentran privados de su libertad tras cometer algún delito grave.

Señala en el estudio que la privación de la libertad causa daños y deterioros irreversibles en el desarrollo y evolución de los adolescentes. Por ello, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación nacional correspondiente, considera que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso, donde se contemple únicamente los delitos graves y por el tiempo más breve que proceda.

Te puede interesar: Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa marchan sobre Reforma; exigen extradición de Tomás Zerón

Señala que, en México, cada año son privados de su libertad en promedio 4 mil 500 adolescentes acusados de cometer delitos considerados graves, con sentencias que pueden ir desde un año hasta 15 o 20 en los casos más extremos.

En este sentido, la asociación civil Reinserta, a través de su cofundadora Saskia Niño de Rivera, detalló a La Silla Rota que, en los últimos 20 años, habrían sido reclutados más de 30 mil niños en México por parte del crimen organizado y que llegan a recibir salarios mensuales de hasta 35 mil por su participación en las actividades delincuenciales.

En el estudio que la asociación Reinserta se explica, además, que hay más de 20 mil casos de homicidio doloso y 7 mil desapariciones de menores de edad en los últimos 20 años, considerando estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Para el estudio se entrevistó a 89 jóvenes presos de los que 67 se asumían como miembros del crimen organizado, ello en siete estados que son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (zona norte); Estado de México y Guerrero (zona centro), y Oaxaca y Quintana Roo (zona sur).

Puedes consultar: El mejor regalo para este día del padre está en Sanborns

En Morelos fue detenido ‘El Ponchis’, un niño sicario que aprendió a matar a los 11 fue capturado por policías el 3 diciembre de 2010, su nombre real era Edgar Jiménez Lugo, y dijo que mató a sus primeras víctimas a los 11 años de edad. El niño que degollaba a sus víctimas, fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Tijuana, según informaron medios locales.

El 13 de diciembre de 2021 en Huimanguillo Tabasco, fue detenido otro menor que a sus 13 años de edad ya había asesinado a varias personas, lo detuvo el Ejército Mexicano.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: