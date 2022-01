México, sexto país con mayor tasa de homicidios en el mundo

La tasa de homicidios en México asciende a 28 por cada 100 mil habitantes, lo cual lo posiciona como la sexta nación en el mundo con el mayor índice. El Salvador (83), Honduras (57) y Venezuela (56) lideran el listado, de acuerdo con información de la plataforma Semáforo Delictivo.

En el cuarto y quinto lugar de dicho conteo figuran Sudáfrica (34) y Brasil (30), respectivamente. La tasa promedio de este delito es de seis víctimas por cada 100 mil habitantes. Cabe señalar que Bahamas empata a nuestro país en el registro.

La principal causa de los homicidios en tierras mexicanas es el mercado de drogas, tanto la producción, venta y trasiego local como la exportación –primordialmente a Estados Unidos–, explicó en entrevista, Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo.

“Esto es el gran dolor de cabeza de México, es la parte que no hemos querido resolver. Y no se va a resolver hasta que no se regulen las drogas. No es un tema de pobreza, desigualdad o falta de fuerza en el ejército, es un tema del mercado negro de drogas”, aseveró.

Durante 2021, en el país se matricularon 33 mil 308 homicidios y se abrieron 28 mil 262 carpetas de investigación. La tasa nacional anual cerró en 22.4 casos por cada 100 mil habitantes. Los estados con mayor índice fueron Chihuahua (112.2), Baja California (70.5) y Zacatecas (69.7).

Las denuncias interpuestas en las fiscalías por dicho crimen disminuyeron el año pasado en 568 respecto a lo observado en 2020 –28 mil 830–. No obstante, este mínimo decremento es insignificante cuando se tiene una tasa tan alta, indicó el especialista en seguridad pública.

En 2019 se registró el número de carpetas de investigación iniciadas por homicidio más alto en la historia: 29 mil 482. El segundo año con mayor cantidad es 2018 con 29 mil 97 denuncias.

La prevalencia del delito en cuestión es responsabilidad del gobierno federal y no de las autoridades locales, apuntó Santiago Roel, porque la mayoría de los atentados son narco ejecuciones, las cuales son competencia del Ejecutivo Federal.

“Esa es la consecuencia del mercado negro de drogas, te debilita el Estado de Derecho, es una guerra contra el Estado de Derecho, y te va colapsando con plata y plom o a la sociedad y al gobierno”, advirtió.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la primera mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enlistado 232 mil 101 denuncias por ilícitos asociados al narcomenudeo y 22 mil 744 detenidos.

Para atender la problemática de los homicidios se debe fortalecer a los jueces, a las fiscalías y a las policías, sobre todo a las locales, pues son las encargadas de realizar la labor preventiva, señaló el fundador del Semáforo Delictivo.

