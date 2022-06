Mujeres mexicanas alzan la voz por sus derechos

‘Sentaditas, calladitas y pidiendo las cosas por favor, poco o nada cambiará en favor de los grupos sociales que históricamente han sido oprimidos o violentados’, así lo han comprendido por generaciones las mujeres en México. ¿Y luego?

Ante esta situación, estas seis mujeres mexicanas son un ejemplo de las que decidieron encabezar la lucha contra las violencias y generar un cambio desde sus trincheras. Según la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) se registra un alza de 80% en delitos contra mujeres en México, contabilizando 10 mujeres asesinadas diario en el país.

Con información del observatorio internacional Trans Murder Monitoring, se cuantifican al menos 593 transfeminicidios en México de 2008 a 2021; la mayoría mujeres trans, colocando al país en segundo lugar del mundo con más agresiones a personas trans, mientras Brasil encabeza la lista.

Cada una de estas seis mujeres toma la batuta para poner un alto a las violencias y visibilizar los problemas sociales que aquejan a la población femenina con el objetivo de plantar cara a la opresión, las políticas públicas desfaborables y a la falta de empatía de la sociedad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló en sus últimos datos publicados que entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2021, fueron atendidas en los Centros de Justicia para la Mujeres (CJM) 1 millón 110.7 mil mujeres que sufrieron algún tipo de violencia en México.

Publimetro conversó con ellas sobre las razones que las llevaron a convertirse en activistas, sobre su tránsito en la vida y lo que han tenido que enfrentar para sobreponerse y emerger de entre sus cenizas para empoderarse y cimbrar todo a su paso.

Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega Activista por los derechos humanos, feminista y directora general de Desarrollo Social en la alcaldía MH Foto: Especial

Rojo de la Vega es considerada como parte de la nueva generación política de mujeres mexicanas. Inició su carrera en el gobierno del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, y también fue parte del equipo de redes sociales en la campaña presidencial del priísta. Fue diputada local y coordinadora de bancada en el Congreso de la Ciudad de México.

Impulsó iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, como la “Ley Olimpia” y políticas a favor de la prohibición de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México.

Su lucha como activista inició al compartir y reconocer experiencias de otras mujeres como “mi amiga Ani, quien tuvo que salir del país por falta de justicia, fue atacada con ácido en la cara y en el cuerpo.

“Seguimos en la lucha después de tres años y nos dimos cuenta que no era la única, por lo menos hay 10 mujeres que pasaron por lo mismo y sin obtener justicia, sin un tratamiento adecuado. En todos los casos habían sido consideradas lesiones simples, entonces ni cárcel alcanzaban los responsables. Comenzamos la lucha a lo largo del país y hoy es una realidad, hoy son penados los ataques con ácido .

“Me di cuenta de que yo también había sido violentada muchas veces en mi vida y que lo había normalizado o ni siquiera sabía que era violencia muchas de las cosas que viví. Comencé entonces una lucha por las mujeres, inspirada en su valentía y su voz, y cada día somos más”. — Alessandra Rojo de la Vega | Activista por los derechos humanos, feminista y política

Rojo de la Vega actualmente tiene el cargo de directora general de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo y desde ahí busca seguir generando cambios en las políticas públicas en beneficio de la sociedad mexicana.

Olimpia Coral Melo

Olimpia Coral Melo Activista por los derechos humanos, feminista e impulsora de la Ley Olimpia Foto: Especial

Originaria de Huauchinango, Puebla, es una activista que tras sufrir “pornovenganza” por parte de una expareja, quien difundió un video sexual sin su consentimiento, inició una lucha de siete años para lograr una ley que penalizará este tipo de conductas, la Ley Olimpia.

Fundó organizaciones contra la violencia de género en Puebla y al mudarse a la Ciudad de México, creó junto con otras mujeres el Frente Nacional para la Sororidad, con el objetivo de prevenir la violencia de género y acompañar a las víctimas.

La ley se aprobó en 2019 y desde entonces lucha para crear más conciencia en la sociedad.

“La gente no tiene idea de lo que causa ese tipo de violencia. Limitan tu libertad, tu intimidad, tu movilidad, tu vida. Y tú lo aceptas porque crees que eres culpable”. — Olimpia Coral | Activista por los derechos humanos, feminista e impulsora de la Ley Olimpia

“Por eso acceder a la justicia es casi imposible. Cada ‘like’ a esas publicaciones es una agresión, cada ‘me gusta’ es un golpe . Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió es como una violación”, señaló la activista en una entrevista a la BBC.

Actualmente, al menos 28 estados de la República mexicana reconocen la violencia digital como un delito.

Kenya Cuevas

Kenya Cuevas Activista trans, obtuvo la Medalla al Mérito de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos por el Congreso de la Ciudad de México Foto: Especial

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, mejor conocida como Kenya Cuevas, es una activista que se ha reconstruido tras grandes tragedias en su vida. Nació en 1973 y desde los 9 años comenzó a ejercer el trabajo sexual en las calles de la CDMX, donde inició su transición al género femenino.

A los 13 años, Kenya contrajo VIH y fue recluida por venta, posesión y distribución de droga en Santa Martha Acatitla. Fue condenada a 24 años de prisión, pero logró salir después de 10 años, 11 meses y 7 días.

Al salir de Santa Martha, regresó al trabajo sexual y conoce a Paola Buenrostro, una mujer trans con la que hizo amistad, quien fue privada de la vida el 30 de septiembre del 2016 por un hombre que solicitó sus servicios y le disparó dentro de su automóvil mientras Kenya observaba los hechos a lo lejos. El responsable fue liberado dos días más tarde por no haber testigos suficientes del incidente.

Tras años de lucha, Kenya logró que el asesinato de su compañera Paola Buenrostro fuera el primer caso reconocido como transfeminicidio por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2019. Desde entonces, Kenya Cuevas ha luchado por los derechos humanos del colectivo LGBT+.

“Visualizo a México en 10 años con una apertura inclusiva, hay mucho camino por recorrer, pero visualizo a la ciudad empática con distintos grupos prioritarios, un espacio de derechos. Vemos que desde el gobierno se están impulsando cada vez más estrategias, programas, protocolos de atención integral para las personas LGBT+”. — Kenya Cuevas | Activista trans, obtuvo la Medalla al Mérito de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos por el Congreso de la Ciudad de México

“Deseo que podamos tener una mirada sin etiquetas, vernos como seres humanos porque todos reímos, lloramos, cag*mos, nos echamos ped*s y vamos para el mismo hoyo… y creo que en ese sentido debemos empezarnos a observar. El camino que nos lleva la inclusión sustantiva es eso, el lograr vernos a todos por igual y personas sujetas de derecho . Mi mayor venganza es que todas seamos felices”.

En 2019 Kenya inicia la Asociación Civil Casa de las Muñecas Tiresias, que busca brindarle apoyo a poblaciones trans de escasos recursos, personas privadas de su libertad, drogadictas, en situación de calle, personas con VIH, que se dediquen al trabajo sexual y al colectivo LGBT+.

En 2020, Kenya fundó el primer refugio para mujeres trans en México, en honor a su compañera Paola Buenrostro, con el fin de apoyar a las mujeres trans para llevar una vida digna y libre de violencia.

María Salguero Bolaños

María Salguero Activista por los derechos humanos, feminista y creadora del mapa de feminicidios Foto: Especial

María Salguero es geofísica investigadora egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), originaria de la Ciudad de México. Desde 2016, Salguero Bolaños documenta los homicidios y desaparecidos en el país, y ahora se enfoca en feminicidios.

Salguero creó el mapa ‘Yo te nombro: El mapa de los feminicidios en México’, con el objetivo de darle nombre a las muertes de mujeres, jóvenes y niñas víctimas de la violencia en el país y reconocida por la ONU Mujeres y por la revista Forbes.

Desde 2014, unió esfuerzos con Malú García Andrade, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, pionera en la documentación de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en Juárez desde 1993.

“Me decía ‘es que los feminicidios siguen en Ciudad Juárez y ya nadie nos voltea a ver’, y es que el Estado de México se comió la atención mediática de otros estados y hay feminicidios en todos los lugares del país , no es un tema exclusivo de algún estado.

“Cuando vi en 2015 que había muchos casos, fue cuando dije que ‘tengo que hacer el mapa’ y en 2016 lo empecé a hacer. Era necesario un mapa de feminicidios porque no había datos de cuántos feminicidios había en México, quién asesinaba a las mujeres y cómo, y es algo que le ha recomendado la SEDAO, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, al Estado mexicano.” — María Salguero | Activista por los derechos humanos, feminista y creadora del mapa de feminicidios

“Tener datos estadísticos de los casos por agresor, la relación de la víctima con el agresor y modalidad de la violencia, o sea, si ocurre en el ámbito familiar, comunitario…”

María Salguero continúa actualizando en sus tiempos libres el mapa de feminicidios a nivel nacional, trabajo que le sería más sencillo teniendo una plataforma adecuada para la recopilación de datos.

Jessica Marjane

Jessica Marjane Fundadora de Juventudes Trans MX, Defensora de derechos humanos, abogada de origen otomí Foto: Especial

Jessica Marjane Durán es una abogada de origen otomí, que comenzó su activismo brindando acompañamiento y asesoramiento legal a mujeres trans. Es descendiente de un pueblo hñähñu del estado de Hidalgo, que tiene una cosmovisión receptiva a escuchar y las mujeres están dispuestas a construir desde la empatía.

Marjane Durán fundó en 2014 la Red de Juventudes Trans de México, organización que brinda acompañamiento a jóvenes para iniciar su proceso de transición, asesoría jurídica, atención psicológica y canalización institucional.

En 2015, fue una de las impulsoras de la reforma al artículo 135 Bis del Código Civil del entonces Distrito Federal, conocida como la Ley de Género, para permitir a las personas trans modificar el nombre y género en sus actas de nacimiento, cambio que han replicado otros estados promoviendo iniciativas similares.

“Mi activismo nace a partir de que decidí transicionar, en mi adolescencia, ya que no había ningún grupo, que iniciara la transición, no había visibilidad de los derechos de las personas trans. Me di cuenta que la realidad que vivía y los documentos que me identificaban no me representaban y que el trato en las instituciones, en la calle, cambiaba cuando yo decía que era una persona trans. Me tachaban como una persona enferma, una persona que necesitaba curar una disforia a través de terapias de corrección. Sin embargo, tuve el apoyo de mi familia, amplio, integral, que me ha acompañado siempre“, apuntó.

“Mi lucha surge de la indignación y el hartazgo que hemos vivido como comunidad trans, una comunidad de la que se desconoce mucho, en donde se replican prejuicios que se convierten en pánicos morales y esos se vuelven discursos de odio y la violencia a las mujeres diversas es constante y se refleja en las cifras de transfeminicidios en el país, 11 diarios”. — Jessica Marjane Durán | Fundadora de Juventudes Trans MX, Defensora de derechos humanos, abogada de origen otomí

“La lucha trans no es solo por pronombres, es una lucha de justicia social que transversaliza las demás luchas y seguiré haciendo sinergias con los demás movimientos, me veo viva y no ser una cifra más en este país”, señaló.

Wendy Figueroa

Wendy Figueroa Activista por los derechos humanos, feminista y directora de la Red Nacional de Refugios Foto: Especial

Wendy Figueroa Morales es una psicóloga feminista, defensora de los derechos humanos y con experiencia en el abordaje de casos de violencia contra la mujer.

Es directora de la Red Nacional de Refugios, A.C. desde 2013, fundación dedicada a atender casos de mujeres víctimas de violencias, brindándoles acompañamiento a ellas y a sus hijas e hijos.

Figueroa Morales es precursora en México de la Campaña Internacional Banco Rojo, en memoria de las víctimas de violencia y feminicidios, y asesora en los países de América del Norte y América Central de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad.

“Me di cuenta que a todas nos atraviesan diversas opresiones, entendí entonces que lo personal es político y ello implica cuestionar cada espacio en la vida cotidiana, en lo público y lo privado, nombrar y visibilizar lo que el patriarcado quiere ocultar, reconocer que lo que sucede en lo público atraviesa mi cuerpo, mi autonomía, mi economía, los decisiones y viceversa, por ello hay que abrazar el activismo feminista donde nos acuerpamos las unas a las otras”. — Wendy Figueroa | Activista por los derechos humanos, feminista y directora de la Red Nacional de Refugios

Wendy también es consultora independiente certificada por el Centro Mexicano de Filantropía y autora de diversos trabajos de actuación contra la violencia y campañas nacionales de incidencia a favor de la inclusión e igualdad sustantiva.

Cuestionada sobre el futuro del feminismo, visualiza “al movimiento feminista como ese motor de cambio transgresor y revolucionario que día a día buscará una sociedad más justa para las mujeres, seguirá exigiendo al Estado mexicano garantía de todos los derechos humanos y seguirá ganando espacios que el sistema patriarcal nos ha arrebatado.

“Si México no implementa en las acciones una política feminista, los años seguirán pasando como hasta ahora, gobiernos irán y vendrán y las desigualdades, discriminaciones seguirán profundizándose , si no se arranca el patriarcado y la impunidad de las instituciones en los 3 órdenes de gobierno, no habrá un cambio real y profundo, las violencias seguirán en aumento”.

